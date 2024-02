Ddl Montagna: grazie al governo per attenzione verso i giovani

“Ancora una volta il governo mostra grande attenzione verso i giovani e il loro futuro. Il via libera ieri in consiglio di ministri al ddl Montagna, infatti, è strategico rispetto all’attuazione di due temi che stanno molto a cuore a Fratelli d’Italia e che sono strettamente connessi l’uno con l’altro: da un lato il ripopolamento delle zone montane contro la desertificazione e ‘le migrazioni’ verso le grandi città alle quali si assiste ormai da troppo tempo, dall’altro, appunto, le giovani generazioni. Nel disegno di legge sono previste agevolazioni per i giovani che decidono di restare. Di fatto con questo intervento si dà loro l’opportunità di investire nei luoghi nei quali sono nati evitando così che siano costretti ad emigrare altrove”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente nazionale di gioventù nazionale, Chiara La Porta.

