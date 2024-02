Esercito: buon lavoro al generale Masiello

“A nome dei senatori di Fratelli d’Italia desidero rivolgere al generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, nuovo Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, le congratulazioni e gli auguri per il suo importante incarico. Un’ottima scelta del Ministro della Difesa e del Consiglio dei Ministri per la nostra prima Forza Armata”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro al generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello per il suo nuovo incarico come Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. Siamo certi che, grazie al suo bagaglio di esperienza e competenza, darà ulteriore lustro all’Esercito onorando la Patria come ha fatto fino a oggi”, aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Pietrella.