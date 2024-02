Tragedia Firenze: cordoglio per i morti e vicinanza a feriti e famiglie

“A nome del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, esprimo profondo cordoglio per i lavoratori che hanno perso la vita nel crollo del cantiere del supermercato a Firenze e sincera vicinanza alle loro famiglie. Nel ringraziare i soccorritori, che sono accorsi tempestivamente sul posto e che stanno lavorando senza sosta, l’augurio è che le altre persone ancora sotto le macerie vengano estratte vive al più presto”, così in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“È sconcertante che un padre di famiglia esca di casa per andare a lavoro e non vi faccia più ritorno. Da accertare le cause di quanto accaduto e le eventuali responsabilità. I lavoratori sono uno dei pilastri fondamentali della nostra società, devono essere tutelati e protetti. Non smetterò mai di affermare che serve più prevenzione, più formazione, più controlli e più sicurezza in ogni luogo di lavoro. Ringrazio tutti coloro che in questo momento sono impegnati nelle operazioni di soccorso”, sottolinea in una nota il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto.

“Lascia sgomenti quanto accaduto questa mattina a Firenze nel cantiere dell’Esselunga. Una tragedia. Seguiamo con grande apprensione l’evolversi della situazione e dei soccorsi. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e ringraziamo i soccorritori impegnati in queste ore per quanto stanno facendo”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi.

“La tragedia di vite spezzate durante il lavoro, persone ferite gravemente e la consapevolezza che ci siano altri lavoratori ancora sotto le macerie causate dal crollo di una trave di cemento in un cantiere a Firenze, ci addolora profondamente, lasciandoci sgomenti. Uomini che si recavano a lavorare come ogni mattina, non torneranno stasera dalle loro famiglie, alle quali, a nome dei parlamentari toscani di Fratelli d’Italia, esprimo il più profondo cordoglio. Il senso di impotenza lacerante che una tragedia simile ci sta facendo provare in queste ore non ci impedirà di seguire, con apprensione, il difficile lavoro dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro e delle autorità giudiziarie sul posto, alle quali esprimiamo le nostre gratitudine e vicinanza”, aggiunge, in una nota, il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.