Caivano: Polo Interuniversitario promessa mantenuta

“Su Caivano il governo Meloni ha lavorato bene e la dimostrazione pratica è data anche dalla firma, da parte del ministro Bernini, per la creazione del Polo Interuniversitario che avvia l’istituzione di questo ateneo. Si tratta dell’ennesimo provvedimento che riguarda questo Comune che oggi possiamo dire che era e non è più territorio dove la Camorra spadroneggiava. Oggi Caivano sta vivendo una fase di rinascita e rappresenta un esempio di come le istituzioni e lo Stato possono lavorare per restituire fiducia e libertà ai cittadini”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, coordinatore regionale di FdI in Campania.

“Si tratta di un importante progetto che rientra nel Piano Straordinario redatto dal commissario di governo Fabio Ciciliano e che si è riusciti a realizzare in circa otto mesi. Al termine dei lavori di ristrutturazione previsti per il prossimo mese di ottobre, partiranno già i corsi di laurea in Scienze motorie, Agraria e Scienze infermieristiche. Insomma anche su questo fronte si sta voltando pagina. Grazie alla costante attenzione del Presidente Meloni e dei singoli Ministri lo Stato, dopo anni di totale disinteressamento da parte dei governi precedenti, è tornato a fare lo Stato assumendosi le proprie responsabilità e mettendo in campo iniziative concrete e visibili a tutti. Caivano è ormai diventato un modello che si può esportare in tutte le realtà disagiate d’Italia”, aggiunge in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

“Questo atto dimostra ancora una volta l’attenzione dell’esecutivo nei confronti dei cittadini e l’impegno a realizzare progetti di riqualificazione delle aree più degradate, restituendo alla gente speranza e fiducia nel futuro e nelle istituzioni”, conclude il deputato campano e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Napoli Michele Schiano.