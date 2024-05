Mafia: professionisti baluardo di legalità

“Gli ordini professionali sono il primo baluardo di legalità e della lotta al riciclaggio, la loro è una vera vocazione”.

Lo ha detto il deputato e responsabile professioni di Fratelli d’Italia, Marta Schifone, a margine del convegno “Professioni antimafia – Il motore dell’antiriciclaggio” promosso dal dipartimento professioni di Fratelli d’Italia.

“Non dobbiamo mai dimenticare la corposa quanto preziosa attività messa in campo dagli studi professionali. – ha aggiunto – Siamo chiamati come decisori politici a sostenere questo impegno del mondo libero professionale, impegno sussidiario allo Stato, provando a limitare le criticità che emergono nel loro lavoro quotidiano. Prima di tutto sburocratizzare le procedure farraginose, eliminare gli adempimenti inutili e rendere il sistema più efficiente, definendo bene le responsabilità dei professionisti e calibrandole alla loro attività. In questo contesto, potranno giocare un ruolo fondamentale le nuove tecnologie, pensiamo alla intelligenza artificiale, messe a disposizione della lotta alla criminalità, per rendere più certi e standardizzati gli accertamenti, i controlli, le verifiche e gli adempimenti a carico dei professionisti.

Un concetto – conclude Schifone – ribadito dallo stesso Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, a dimostrazione dell’attenzione che anche il governo sta ponendo sulle professioni nell’ottica di combattere la criminalità organizzata”.