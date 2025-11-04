4 novembre: onoriamo chi ha servito la Patria

“Nel Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate onoriamo il sacrificio di chi, con coraggio e dedizione, ha difeso la libertà e l’unità della nostra Patria. Il loro esempio vive nei valori che ancora oggi ispirano le donne e gli uomini in uniforme, al servizio della Nazione. Onore a chi ha servito e a chi continua a servire l’Italia con valore, impegno e spirito di sacrificio”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Il pensiero va ai milioni di italiani che fin dal 1848 hanno combattuto per l’unità e per la difesa della nostra Patria, in particolare ai seicentomila caduti della Grande Guerra terminata il 4 novembre 1918, nonché a coloro che hanno partecipato e partecipano alle numerose missioni di pace, meritando grande considerazione a livello internazionale per la loro preparazione e la capacità di gestire situazioni critiche e complesse. Credo che come italiani dobbiamo sentirci chiamati ad essere degni di quegli uomini e quelle donne, a fare il migliore uso della libertà conquistata a così caro prezzo e a difenderla da ogni tentativo di ridurla, di sminuirla o di ritenerla un bene secondario, sacrificabile per ogni emergenza vera o presunta”, afferma il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.