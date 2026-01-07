Acca Larenzia: grave pestaggio a militanti Gn, condanna sia unanime

“Grave e preoccupante l’aggressione ai ragazzi di Gioventù Nazionale a Roma. Si tratta di un atto vile, premeditato e organizzato in occasione dell’anniversario dell’uccisione a Acca Larentia di tre giovani militanti di destra. Evidentemente c’è chi ha la volontà di far ritornare la violenza di quegli anni, intenzione che va unanimemente condannata senza alcuna ambiguità. Manifesto la solidarietà dei senatori di Fratelli d’Italia alle vittime dell’agguato e auspico siano presto assicurati alla giustizia i violenti”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“L’aggressione avvenuta nella notte a Roma ai danni di quattro militanti di Gioventù Nazionale, ai quali rivolgiamo la nostra vicinanza, è un segnale preoccupante che deve far riflettere. Com’è ovvio che sia, e come Fratelli d’Italia ha sempre sostenuto, la violenza politica deve essere condannata in ogni caso, da qualsiasi parte provenga. Ma stavolta non si tratta solo di questo: la spedizione in pieno stile criminale, con tanto di coltelli e ricetrasmittenti per evitare intercettazioni, ci racconta di una precisa strategia, studiata nei dettagli, volta a vietare il ricordo di tre ragazzi trucidati nel 1978: Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni. Auspichiamo che le autorità chiariscano chi si cela dietro questo agguato con lo scopo di rigettare la Nazione in un clima da opposti estremismi che non giova a nessuno e ci auguriamo che questo episodio venga condannato da tutte le forze politiche”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Un’aggressione barbara da parte di attivisti della sinistra extraparlamentare che stigmatizziamo con forza e sulla quale presenterò una interrogazione parlamentare. Ancora una volta l’odio politico prevale sul dialogo e sul confronto costruttivo, tutto ciò non è ammissibile, auspico pertanto una condanna unanime di tutte le forze politiche. Fiducioso che le forze dell’ordine individuino presto i colpevoli, esprimo ai ragazzi feriti la mia sentita vicinanza e l’augurio di una pronta guarigione”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia e presidente di Gioventù Nazionale, Fabio Roscani.