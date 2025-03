Accise: governo dalla parte di agricoltori e pescatori

“Oggi in Consiglio dei ministri, il governo ha confermato, come da me proposto, l’impegno a garantire il regime speciale sulle accise per il gasolio agricolo, indispensabile per non aumentare i costi di produzione e, di conseguenza, i prezzi al consumo, evitando così nuovi oneri per agricoltori e pescatori. Una scelta che ribadisce il sostegno concreto a chi garantisce cibo di qualità, tutela la sovranità alimentare e la competitività delle imprese. Ringrazio il viceministro Leo, il presidente Meloni e i colleghi per aver compreso l’importanza di questa scelta”.

Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.