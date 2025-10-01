Aereonautica: cordoglio per tragica scomparsa militari

“Esprimo profondo cordoglio per l’incidente occorso a un velivolo dell’Aeronautica Militare nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. La mia vicinanza e quella del Governo alle famiglie delle vittime, all’Aeronautica Militare e a tutta la Difesa”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Esprimo, a nome mio personale e dell’intero gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei due militari dell’Aeronautica precipitati questa mattina nei cieli di Sabaudia. Alle loro famiglie, ai colleghi e a tutta la comunità dell’Aeronautica militare giunga la nostra vicinanza e la nostra riconoscenza per il servizio e la dedizione con cui, ogni giorno, le nostre Forze Armate difendono l’Italia”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Ci stringiamo al dolore dell’Aeronautica militare e dei familiari dei due militari deceduti stamattina a seguito dell’incidente accaduto al velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina, che è precipitato nel Parco Nazionale del Circeo. Un doveroso ricordo di chi serve quotidianamente la Patria mettendo a rischio la propria vita”, aggiungono i senatori di Fratelli d’Italia, componenti della Commissione Difesa del Senato.