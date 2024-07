Agricoltura: 60 milioni per imprenditoria giovanile e femminile

“Con la misura “Più Impresa” di Ismea, al via il prossimo 29 luglio e con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro, diamo la possibilità ai giovani e alle imprenditrici, che hanno idee e voglia di investire, di sviluppare progetti per l’agricoltura, dotandoli di risorse finanziarie ed economiche importanti. Si tratta di un intervento molto atteso e che abbiamo voluto fortemente riattivare proprio perché crediamo nell’importanza dell’ingresso dei giovani nel settore agricolo e nella necessità di supportare le loro aziende nelle varie fasi di sviluppo e investimento. I giovani che vogliono lavorare nel settore dell’agricoltura sono un patrimonio fondamentale su cui lo Stato deve intervenire con adeguate risorse e formazione. Sin dal suo insediamento il governo Meloni ha introdotto, o potenziato, diversi strumenti gestiti da Ismea e destinati ai giovani. Si tratta di misure che, nell’insieme, dimostrano l’attenzione del governo per le future generazioni e il cui apporto, siamo certi, rappresenta il futuro dell’agricoltura e dell’economia della nostra Nazione”.

Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.