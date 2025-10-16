Facebook-f Youtube
Agricoltura: bene anticipo fondi Pac, governo alleato dei lavoratori

“Grazie al ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida e ad Agea, 120 mila aziende riceveranno i pagamenti Pac in anticipo. Questo avviene grazie all’attenzione del governo Meloni per il settore ed è conseguenza diretta delle scelte del ministro e della programmazione strategica che ha posto in essere. Più di 360 milioni di contributo verranno così dati in anticipo, a dimostrazione che lo Stato, per il governo Meloni, è realmente vicino alle imprese agricole”. Lo dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura.
“Il governo Meloni conferma — ancora una volta — il cambio di passo promesso: lo Stato torna ad essere alleato e non ostacolo per chi lavora la terra e produce valore. È il frutto della visione strategica e dell’impegno quotidiano del ministro Lollobrigida e della collaborazione fruttuosa e operativa con Agea. Questo risultato rafforza il messaggio politico lanciato con la mozione unitaria votata ieri alla Camera: difendere la sovranità alimentare significa dotare i nostri agricoltori degli strumenti concreti per competere e resistere in un contesto europeo ancora a tratti ostile”, aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia, Giandonato La Salandra, componente della Commissione Agricoltura della Camera.

