Agricoltura: bene modifica quadro aiuti di Stato come auspicato da governo Meloni

“Grazie al lavoro del governo Meloni, la Commissione europea ha adottato oggi una modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato per continuare a sostenere i settori dell’agricoltura e della pesca, fondamentali per lo sviluppo economico e la tutela della nostra identità culturale. Una flessibilità necessaria, più volte auspicata, per sostenere gli agricoltori e le produzioni nazionali”.

Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Si tratta di uno dei punti evidenziati dall’Italia nel documento strategico che ho presentato in Agrifish sulla revisione della PAC e poi richiamato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni. È nostra intenzione fare provvedimenti in favore del mondo dell’agricoltura, della produzione e della pesca e affrontare con puntualità questi temi, sia in Italia che in Europa”, ha concluso il ministro.