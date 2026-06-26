Agricoltura: cabina di regia per colpire truffe su olio

“Ho chiesto di riunire al più presto la Cabina di regia dei controlli agroalimentari istituzionalizzata con la legge per la Tutela dell’agroalimentare e dare il via, insieme a tutte le forze dell’ordine e agli ispettorati che operano nel settore primario, ad una campagna straordinaria di controlli a tappeto sul settore olivicolo. Colpiremo con durezza chiunque agisca nell’illegalità deprezzando il valore delle produzioni italiane”. Lo dichiara in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.