Agricoltura: con firma decreto si proteggono eccellenze italiane

“Con la firma del decreto Agricoltura da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il mondo dell’agricoltura, della pesca e della produzione avrà a disposizione ulteriori strumenti per rafforzare le filiere italiane e proteggere i nostri prodotti, che sono sinonimo di eccellenza e qualità. Ringrazio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Governo tutto per il risultato ottenuto. L’ampiezza degli ambiti toccati da questo provvedimento sono la dimostrazione della concretezza del governo Meloni che ha come obiettivo primario quello di garantire agli agricoltori, ai pescatori e alle imprese certezze per il loro futuro. Il rafforzamento della nostra patria è un interesse comune.

E ringrazio il presidente Sergio Mattarella per aver dato il via libera al testo e per le preziose interlocuzioni avvenute in questi giorni che, a dispetto di alcune malelingue, avevano come unico obiettivo quello di licenziare un documento perfetto in ogni sua parte. Auspico che il Parlamento possa migliorarlo ancor più. Ancora una volta chi ha sperato nelle difficoltà del governo Meloni non può far altro che prendere atto di come invece sia compatto, coeso e lavora esclusivamente per il bene e il futuro della nostra Nazione”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Grazie a questo provvedimento, fortemente voluto dal ministro Lollobrigida, il mondo dell’agricoltura, della pesca e della produzione avranno a disposizione nuovi strumenti per rafforzare le filiere italiane e proteggere i nostri prodotti, conosciuti ed apprezzati per la loro qualità in tutto il mondo. Siamo certi che il governo Meloni andrà avanti lungo questo percorso con il solo obiettivo di difendere e salvaguardare il Made in Italy”, aggiunge il responsabile del dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia, il deputato Aldo Mattia.

“Le interlocuzioni con il Colle si sono rivelate, al contrario di quanto preannunciava e forse sperava qualcuno, utili al fine di preparare un testo preciso e adeguato in ogni sua parte. Il governo Meloni dimostra ancora la centralità che intende dare al settore dell’agricoltura, per il quale ha stanziato negli ultimi 18 mesi risorse mai viste prima”, sottolinea in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura.

“Con questo provvedimento il mondo dell’agricoltura, della pesca e della produzione avrà gli strumenti per rafforzare le filiere italiane e proteggere i nostri prodotti”, conclude il senatore di Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese, capogruppo in commissione Agricoltura di Palazzo Madama.