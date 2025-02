Agricoltura: con governo Meloni settore rilanciato in Europa

“Il riconoscimento attribuito a Francesco Lollobrigida dalla testata Politico come ministro dell’Agricoltura più influente d’Europa conferma la leadership italiana nel settore agricolo e agroalimentare. Il ministro Lollobrigida ha saputo consolidare questo ruolo con determinazione, difendendo gli interessi dei nostri produttori e promuovendo a Bruxelles politiche innovative e concrete. Sempre dalla stessa testata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata recentemente nominata ‘personaggio europeo più potente del 2025’, a dimostrazione di quanto l’Italia sia tornata protagonista in Europa.

Il governo di centrodestra guidato da Fratelli d’Italia, sta portando avanti con fermezza una visione chiara e ambiziosa, che mette al centro la difesa del Made in Italy, la tutela di un settore strategico e la costruzione di alleanze importanti per un’Unione Europea che valorizzi il lavoro degli agricoltori, contrasti le distorsioni del mercato e garantisca una crescita sostenibile del settore”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“La costruzione di alleanze per opporsi alle etichette antialcol, difendere la carne e contrastare il nutriscore francese sono solo alcuni degli esempi che si possono fare, puntualmente evidenziati dalla testata che sottolinea come, oggi, Lollobrigida sia in prima fila su questo fronte. Un altro passo in avanti che mi permetto di evidenziare, deriva dall’ostinata difesa dell’interesse nazionale che adesso sta producendo i suoi buoni frutti”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura a Palazzo Madama.