Agricoltura: con Piano Olivicolo Nazionale strategia chiara per il comparto

“Il Piano olivicolo nazionale messo in campo dal governo Meloni, così come annunciato dal Sottosegretario all’Agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra, rappresenta una svolta storica per uno dei settori più identitari del Made in Italy. Dopo anni di frammentazione e interventi disorganici, l’Italia dell’olio extravergine ha finalmente una strategia chiara, risorse certe e obiettivi misurabili.

Parliamo di un piano quinquennale da quasi 500 milioni di euro, che punta a rafforzare la filiera, tutelare la qualità, sostenere la competitività delle imprese e aumentare la produzione nazionale di almeno il 25%. Un traguardo ambizioso ma necessario per un comparto che coinvolge centinaia di migliaia di aziende, oltre 4.000 frantoi e che rappresenta una voce strategica dell’export agroalimentare italiano.

Il lavoro svolto dal Tavolo olio – istituito per la prima volta dal dopoguerra – dimostra la volontà del governo di ascoltare tutte le componenti del settore e di mettere ordine alle risorse europee, nazionali e regionali, superando la logica dei mille rivoli e puntando su obiettivi condivisi. Di particolare rilievo è l’attenzione al recupero degli uliveti abbandonati, alla tutela del paesaggio, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al contrasto delle fitopatie, a partire dalla xylella che ha colpito la Puglia. È una visione di lungo periodo che coniuga sviluppo economico, sostenibilità ambientale e valorizzazione dei territori.

Il Governo Meloni dimostra ancora una volta di credere concretamente nell’agricoltura italiana e nelle sue eccellenze. Il Piano olivicolo nazionale non è solo un investimento economico, ma una scelta politica di responsabilità verso produttori, consumatori e future generazioni”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera.