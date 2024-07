Agricoltura: danni da peronospora. Ulteriori 30mln per le imprese

“Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione, da parte della commissione Agricoltura del Senato, dell’emendamento dei relatori De Carlo e Bergesio al decreto Agricoltura. Grazie a questo emendamento, infatti, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale viene incrementata di ulteriori 30 mln di euro, da aggiungere ai 10 mln previsti nel testo del decreto, in favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole. L’incremento del fondo, per un totale di 40 mln riservati agli indennizzi, rappresenta un segnale concreto alle esigenze delle aziende agricole danneggiate dalla peronospora, assicurando un sostegno finanziario per affrontare le difficoltà e garantire la continuità delle loro attività. Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento al presidente della commissione Agricoltura, Luca De Carlo, e al ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, per la loro incessante attenzione nel sostenere il settore vitivinicolo”.

Lo affermano i senatori abruzzesi Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi e Guido Liris.