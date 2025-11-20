Agricoltura: dati Inps confermano settore trainante per l’economia italiana

“I nuovi dati INPS confermano ciò che vediamo ogni giorno: l’agricoltura è un settore trainante per l’economia italiana. Il nostro impegno è renderla sempre più solida e capace di attrarre giovani, creando lavoro e valore per tutto il Paese. La strada è quella giusta, continuiamo a percorrerla con determinazione”. Lo dice il ministro dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida sui social, commentando l’andamento del mercato del lavoro in agricoltura, che vede un milione di posti di lavoro in crescita del 2,4% rispetto all’anno precedente, con oltre 1 milione di occupati. Bene anche i giovani, come si legge nei dati diffusi dall’Osservatorio INPS: il 22,3% degli operatori agricoli è under 30. Forte crescita dell’occupazione in Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna.