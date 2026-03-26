Agricoltura: Dl Bollette garantisce a imprese costi sostenibili

“Con l’approvazione del nostro emendamento al Dl Bollette interveniamo sulle bioenergie con un obiettivo chiaro: garantire sostenibilità dei costi senza penalizzare il mondo agricolo, che rappresenta un presidio economico e produttivo fondamentale per il Paese.

Con il voto in commissione abbiamo aggiornato il meccanismo dei prezzi minimi garantiti per il periodo 2026–2037, introducendo limiti alle ore e criteri di priorità nelle riduzioni, partendo dagli impianti non legati a processi produttivi. Allo stesso tempo, abbiamo prorogato alcune scadenze per rendere più sostenibile il percorso di riconversione a biometano e riequilibrare i costi rispetto alle stime iniziali.

Le bioenergie sono un asset strategico per la sicurezza energetica nazionale. Il governo Meloni continuerà ad accompagnare questo delicato comparto con strumenti concreti garantendo certezze agli operatori del settore”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine.