Agricoltura: fondi Commissione Ue per la siccità risultato governo Meloni

E’ stata annunciata dalla Commissione europea l’assegnazione all’Italia di 37,4 milioni di euro, provenienti dalla riserva della Politica agricola comune, da destinare alle imprese agricole che hanno subito danni a causa della siccità.

A seguito della gravità della situazione che si è venuta a creare in alcune Regioni meridionali, in Sicilia in particolare, il Masaf aveva infatti richiesto la solidarietà europea attraverso l’attivazione della riserva agricola della Politica agricola comune, inviando in data 11 luglio 2024 alla Direzione agricoltura della Commissione europea un dossier tecnico predisposto in collaborazione con Ismea.

“I 37,4 milioni di euro di fondi comunitari saranno messi materialmente a disposizione attraverso un regolamento la cui approvazione è prevista per la prima decade di ottobre”, ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “Inoltre – ha precisato il ministro – potranno essere aggiunti ulteriori 74,8 milioni di euro di cofinanziamento nazionale, da ripartire tra tutte le aree che hanno subito danni. E’ un risultato che l’Italia porta a casa e che mette a disposizione delle proprie imprese e dei propri cittadini”.

Questo risultato dimostra ancora una volta la centralità assunta dall’Italia in Europa e l’impegno profuso dal governo Meloni, nella fattispecie dal ministro Lollobrigida, in favore dell’agricoltura”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura.