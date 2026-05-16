Agricoltura: governo a fianco imprese contro caro carburante

“Il governo Meloni, il ministro Francesco Lollobrigida continuano a dare risposte concrete al mondo agricolo per mitigare gli effetti dell’aumento eccezionale del costo del gasolio e della benzina causato dalle crisi internazionali. Con il decreto fiscale è stato infatti previsto un credito d’imposta fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nel mese di marzo 2026, per un valore complessivo di 30 milioni di euro destinati alle imprese agricole.

Una misura importante a cui si aggiunge anche il riscaldamento delle serre per le coltivazioni orticole, grazie all’emendamento approvato in Senato promosso dal presidente della commissione Agricoltura del Senato, Luca De Carlo. Si tratta di interventi concreti che dimostrano ancora una volta l’attenzione del governo verso il settore primario, sostenendo competitività, produzione e continuità operativa delle aziende agricole in una fase economica particolarmente complessa. Il comparto agricolo ha bisogno di sostegno reale e non di parole, ed è esattamente ciò che questo Governo sta facendo insieme al Parlamento”. Lo dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Agricoltura.

“Il credito d’imposta fino al 20% per l’acquisto di carburante destinato alle imprese agricole rappresenta un sostegno reale per garantire continuità operativa, competitività e tutela delle produzioni italiane. A questo si aggiungono interventi importanti anche per il riscaldamento delle serre, a conferma di una strategia che mette al centro il settore primario. In uno scenario internazionale complesso, il governo sta lavorando con responsabilità sia sul piano diplomatico sia sul piano economico, contrastando speculazioni e sostenendo famiglie e imprese. L’agricoltura italiana può contare su risposte concrete e sull’attenzione costante del ministro Lollobrigida”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Giandonato La Salandra, componente della commissione Agricoltura alla Camera.