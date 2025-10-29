Agricoltura: Governo rafforza sicurezza nel settore

“Lo Stato deve premiare chi rispetta le regole e investe nella sicurezza. È un patto tra istituzioni e imprese agricole, per una crescita basata su legalità, qualità e tutela dei lavoratori. A chi rispetta le regole e mette la sicurezza al primo posto deve essere dato un riconoscimento tangibile. Miriamo a dare il via ad un circuito virtuoso che renda ancora più conveniente il rispetto delle norme e garantire la sicurezza dei lavoratori. Vogliamo rendere la qualità del lavoro un vantaggio competitivo. Chi tutela i propri dipendenti deve avere più opportunità ed assolvere a meno burocrazia. Si tratta di un intervento organico, costruito in piena sinergia con la ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone che ringrazio, per tutelare chi lavora onestamente, valorizza la qualità delle produzioni italiane e rende più sicuro e moderno il nostro sistema agricolo”. Lo dichiara il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Il Governo ha mantenuto un altro impegno concreto verso lavoratori e imprese, con particolare attenzione al settore agricolo, pilastro della nostra economia. Il decreto approvato in Consiglio dei Ministri introduce misure decisive per la sicurezza sul lavoro. Incentivi alle aziende virtuose nella prevenzione degli infortuni, rafforzamento della patente a crediti, incremento dei controlli con nuove assunzioni di ispettori e Carabinieri, e l’estensione della copertura Inail anche agli studenti nei percorsi formativi. Nel comparto agricolo, dove il lavoro è spesso più esposto a rischi, queste misure significano tutela reale per chi garantisce qualità, presidio del territorio e sovranità alimentare. Ringrazio i ministri Calderone e Lollobrigida e il sottosegretario Mantovano per l’impegno e la visione comune che hanno reso possibile questo risultato. È la conferma di un governo che mantiene le promesse e difende la dignità del lavoro agricolo italiano”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura.