Agricoltura: grazie a governo Meloni cambio di passo anche in Europa

“L’agricoltura italiana è tornata finalmente ad essere un comparto centrale nelle politiche nazionali ed europee, grazie all’impegno del governo Meloni e del ministro Francesco Lollobrigida. Oggi celebriamo un settore che rappresenta la nostra identità, il nostro orgoglio e il nostro futuro. In questi giorni, il Villaggio dell’Agricoltura offre una vetrina straordinaria sul presente e sul futuro del comparto, mettendo in luce l’importanza dell’innovazione e della ricerca, senza dimenticare le radici e le tradizioni che rendono unica la nostra agricoltura. È un segnale forte di quanto questo governo creda nel settore primario, dopo anni di attacchi ingiustificati e politiche penalizzanti. L’evento ribadisce il valore dell’agricoltura italiana e per contrastare le troppe fake news che hanno danneggiato il settore. Fratelli d’Italia, come ha sempre fatto, continuerà a sostenere iniziative concrete per il sostegno dei nostri agricoltori, tutelando il Made in Italy e portando l’Italia a essere protagonista in Europa”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Un’occasione per affrontare temi come energia, sicurezza alimentare, tutela ambientale, qualità della vita e promozione dei prodotti italiani, alla presenza di rappresentanti del governo, delle istituzioni e dell’Ue, ma soprattutto per promuovere un’agricoltura moderna che sappia coniugare tradizione e tecnologia. Per tre giorni ci saranno quasi tutte le regioni italiane, che porteranno a Roma le proprie eccellenze e tradizioni per raccontare il valore dell’agricoltura italiana. Non mancheranno le tante le associazioni di categoria, i consorzi presenti e le università italiane. L’Italia grazie al ministro Lollobrigida sta dimostrando di essere un punto di riferimento per la qualità da offrire al resto del mondo. E lo dimostrerà anche in questa tre giorni”, aggiunge il deputato Aldo Mattia, responsabile del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia.

“È grazie all’Italia, infatti, che è stata accantonata l’ideologia green che penalizza il lavoro nei campi. A tal proposito ricordo che sono state neutralizzate minacce concrete alle eccellenze alimentari come il Nutriscore e che è stato aperto un dibattito sulle criticità della carne sintetica. Gli agricoltori sono i custodi del territorio, portatori di una cultura e di un’identità, produttori di beni alimentari indispensabili: il loro ruolo centrale è ora riconosciuto a livello politico e sarà mostrato ai cittadini da oggi fino a mercoledì prossimo a Roma, all’evento ‘Agricoltura è’, inaugurato stamattina alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella”, conclude in una nota il senatore Salvo Pogliese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Agricoltura.