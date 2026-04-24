Agricoltura: incentivi per giovani imprenditori, al via bando “Generazione Terra”

“La misura del governo Meloni, fortemente voluta dal ministro Lollobrigida nota come “Generazione Terra”, continua a rappresentare un cambio di passo concreto nelle politiche agricole. Non solo un sostegno, ma un vero meccanismo capace di attivare flussi economici importanti e duraturi nei territori.

Con una dotazione rafforzata a 120 milioni di euro, la misura consente ai giovani di accedere alla terra con strumenti finanziari sostenibili, fino a 1,5 milioni di euro per l’acquisto, contribuendo a immettere nuova liquidità nel sistema produttivo e a generare valore lungo tutta la filiera. L’agricoltura continua così ad essere al centro delle strategie di sviluppo, non come settore residuale, ma come motore economico capace di creare occupazione, innovazione e stabilità. Favorire l’ingresso di una nuova generazione di imprenditori significa garantire continuità produttiva, rafforzare la competitività e consolidare la sovranità alimentare nazionale”. Lo dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Agricoltura.