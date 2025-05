Agricoltura: lotta mafie è priorità governo

“La lotta senza quartieri alle agromafie è una priorità del governo Meloni. È importante garantire la legalità e la sostenibilità nel settore agricolo. Le agromafie rappresentano una forma di criminalità organizzata che si manifesta attraverso l’occupazione abusiva di terreni, la gestione illecita di rifiuti, la contraffazione di prodotti alimentari e altre pratiche illegali. Sono aumentati i controlli e il monitoraggio sul territorio per individuare e prevenire le attività illecite. È stata rafforzata la collaborazione tra le forze dell’ordine, le istituzioni pubbliche e le organizzazioni agricole per condividere informazioni e strategie di intervento. Tutto ciò da solo non basta per questo motivo il governo sta continuando a promuovere la sensibilizzazione e la formazione tra gli operatori del settore agricolo e i cittadini per riconoscere e segnalare le attività sospette.

Il nuovo DL fortemente voluto dal ministro dell’agricoltura Lollobrigida inasprisce le sanzioni introducendo tre nuovi reati. Frode alimentare: per contrastare la contraffazione di prodotti alimentari e garantire la sicurezza alimentare. Agropirateria: per tutelare i prodotti agricoli e agroalimentari italiani e prevenire la contraffazione. Commercio di alimenti con segni mendaci: per prevenire la commercializzazione di alimenti con etichette false o ingannevoli. Queste misure dimostrano l’impegno del governo Meloni nel contrastare le agromafie e garantire la legalità e la sostenibilità nel settore agricolo. L’obiettivo è proteggere l’ambiente, la salute pubblica e l’economia italiana contrastando fortemente un business malavitoso che vale circa 25 miliardi”.

Lo dichiara Lino Ricchiuti, vice responsabile nazionale del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia.