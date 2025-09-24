Agricoltura: no a fondo unico e riduzione risorse per la Pac

“La proposta della Commissione europea sul bilancio agricolo 2028-2034 così come è stata presentata non è soddisfacente, mina le sue stesse fondamenta. Bene il ministro Francesco Lollobrigida che, con competenza e lungimiranza, ha sollevato il problema in maniera costruttiva, ovvero in ottica nazionale e comunitaria. È inaccettabile che la Pac venga assorbita in un fondo unico con le risorse di coesione perché significherebbe indebolire gli investimenti produttivi e compromettere la sovranità alimentare europea.
La Pac è nata per sostenere gli agricoltori, non per creare privilegi, e per garantire la sovranità alimentare, che gli eventi internazionali e i teatri di guerra dimostrano essere una priorità strategica. Per questo la proposta della Commissione europea di inglobare la Pac in un quadro pluriennale orizzontale più ampio va respinta con forza.
La UE dovrebbe prendere esempio dal governo Meloni e dal ministro Lollobrigida, rafforzando il sostegno ai giovani, alla ricerca, all’ innovazione delle filiere e offrendo maggiori strumenti di gestione delle crisi, insieme al mantenimento degli aiuti legati alla produzione.
A differenza dei governi precedenti, questo esecutivo ha voluto aprire un confronto costruttivo anziché subire passivamente, ma occorre subito un cambio radicale di impostazione in seno UE per dare certezze al settore e ai nostri agricoltori. La sovranità alimentare non è un capriccio ma una necessità”. Lo dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Agricoltura.
“La riforma della politica agricola comune e il nuovo budget UE sono argomenti di fondamentale importanza che stanno tenendo banco nel dibattito pubblico ed istituzionale. Il Ministro Lollobrigida ha fin da subito messo in chiaro la cifra stilistica dell’Italia con un’azione a tutela degli interessi degli agricoltori italiani, in sinergia con l’intero Governo Meloni sin dall’insediamento tre anni fa. In uno scenario dove si parla di tagliare le risorse, l’Italia ha investito oltre 11 miliardi nel settore primario, per sostenere la nostra capacità di produrre eccellenza.
Io ringrazio il Ministro per aver sciolto ogni dubbio sulla proposta di Fondo unico circolante a Bruxelles, che resta per l’Italia e tanti altri Paesi membri irricevibile nella sua forma attuale. È impensabile sciogliere la Pac in un fondo unico senza più alcuna componente strategica, alla mercé di marchette elettorali e politiche miopi, distruggendo l’architettura su cui si fonda la sovranità alimentare europea.
E non è neanche accettabile una riduzione delle risorse Pac a 300 miliardi di euro, meno della scorsa programmazione, a fronte di un aumento delle risorse comunitarie complessive da 1200 a 2000 miliardi di euro circa. Ringrazio il Ministro Lollobrigida e il Vicepresidente esecutivo Fitto per tutto quello che stanno facendo, saremo sempre in prima linea per portare a casa un risultato veramente dalla parte degli agricoltori”, aggiunge Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia in commissione Agricoltura alla Camera.