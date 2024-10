Agricoltura: Pd accusa di caporalato ma inadempiente con Inps e Erario

“Le affermazioni di Elly Schlein sul Servizio Civile in Agricoltura sono errate e distorte. Collegare questa iniziativa al caporalato è un grave atto di disinformazione. Il Servizio Civile Agricolo non prevede in alcun modo il lavoro nei campi, e chi continua a sostenere il contrario sta diffondendo fake news. La Segretaria del Pd dovrebbe sapere che il Servizio Civile in Agricoltura è stato introdotto nel 2001 dal governo Amato. Questo progetto rappresenta un’opportunità concreta per i giovani, che potranno impegnarsi in attività sociali, di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile delle aree rurali. Mi chiedo se si tratta di pigrizia nell’informarsi o di deliberate falsità”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Ancora una volta la sinistra capitanata dal segretario del Pd Elly Schlein si riduce a inventare bufale pur di attaccare il ministro Lollobrigida. Fanno sorridere le accuse sul favoreggiamento di caporalato: non possiamo tollerare che il Partito Democratico, mentre critica questo progetto, si presenti come inadempiente verso l’Inps e l’Erario, accumulando debiti per oltre 1,8 milioni di euro, nonostante disponga di quasi 6 milioni in cassa. Sfacciati e spudorati oltre che professionisti di fake news”, aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.