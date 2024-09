Agricoltura: Servizio Civile Agricolo successo governo Meloni

“Grazie all’impegno del governo Meloni, il Servizio Civile Agricolo è finalmente realtà. Come annunciato dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, sarà una grande opportunità per i giovani. La realizzazione di questa nuova opportunità, portata avanti insieme al ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, darà l’opportunità a 1000 ragazzi fra i 18 ed i 28 anni di avvicinarsi ad un settore strategico quale quello dell’agricoltura: circa 7 milioni di euro sono stati stanziati dai due rispettivi ministeri di competenza.

L’esecutivo ha invertito la rotta dell’abbandono delle campagne con tutto ciò che ne consegue: la cura del territorio passa anche attraverso il riavvicinamento delle nuove generazioni al mondo dell’agricoltura e della conseguente sovranità alimentare. Dal 2 ottobre gli enti di Servizio Civile Universale potranno presentare i loro progetti di promozione agricola, sociale, alimentare e di molto altro ancora. È la prima volta nella storia della Repubblica che i giovani potranno dare un servizio all’Italia mediante lavori di tipo agricolo”.

Lo dichiara il deputato di FdI Marco Cerreto, capogruppo in commissione Agricoltura.