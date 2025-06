Agricoltura: servizio civile modello virtuoso

“Il Servizio Civile Agricolo rappresenta una straordinaria opportunità per avvicinare i giovani all’agricoltura, settore strategico per la sovranità alimentare del nostro Paese. Non si tratta di manodopera gratuita per le aziende agricole, ma di un percorso formativo e civico che rafforza il legame tra le nuove generazioni e le comunità rurali, con un forte impatto sul welfare di prossimità, sull’innovazione e sulla sostenibilità. Il progetto, inserito nel solco del Servizio Civile Universale, nasce da un protocollo d’intesa firmato nel novembre 2024 e destinato a 1.000 giovani tra i 18 e i 28 anni e promuove attività che spaziano dalla lotta allo spreco alimentare all’educazione ambientale, dalla valorizzazione delle aree interne alla promozione degli stili di vita sani, includendo anche esperienze di coworking rurale, orti sociali e agrinidi.

Con il Decreto 569/2025 abbiamo dato concretezza a un’idea visionaria. Ora è il momento di fare un bilancio. Se i risultati saranno all’altezza, come crediamo, il passo successivo sarà quello di trasformare questa sperimentazione in una misura strutturale e permanente, capace di accompagnare le politiche giovanili e agricole del nostro Paese nel lungo periodo. Grazie al governo Meloni e al ministro Francesco Lollobrigida, l’agricoltura è diventato settore trainante dell’economia e della società. L’Italia ha bisogno di giovani che tornino a credere nella terra e nei territori e noi continueremo a sostenerli con misure concrete, innovative e radicate nei valori del nostro Paese”. È quanto dichiara Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Agricoltura a margine del Question Time odierno alla Camera dei deputati.

“Il Servizio Civile Agricolo si conferma una delle iniziative più innovative e strategiche messe in campo dal Governo Meloni, un vero e proprio ponte tra le nuove generazioni e il mondo agricolo, pilastro fondamentale della nostra sovranità alimentare. Particolarmente significativo è, non solo il riconoscimento di un rimborso dignitoso ma, soprattutto, della riserva del 15% nei concorsi pubblici a cui avrà diritto chi svolgerà il Servizio Civile Agricolo: un incentivo reale, che premia l’impegno e restituisce dignità e prospettiva a chi sceglie di servire il Paese attraverso l’agricoltura. Con il Servizio Civile Agricolo, come ha detto il ministro Lollobrigida, ‘si semina la nuova Italia’. E noi crediamo che, con queste basi, sarà un raccolto di cui il Paese potrà andare fiero”, aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Agricoltura, Chiara La Porta.