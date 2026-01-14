Agricoltura: stop a dazi Ue su fertilizzanti è vittoria Italia

“La sospensione dei dazi sui fertilizzanti annunciata oggi dalla Commissione è un risultato dell’Italia, una misura concreta per sostenere la competitività delle imprese e la forza del sistema agricolo italiano ed europeo. È una buona notizia ed è in linea con le richieste italiane di sospensione degli effetti del Cbam e la sterilizzazione, anche retroattiva, dell’aggravio dei costi che le imprese agricole avrebbero dovuto sostenere con l’entrata in vigore del regolamento. Siamo sempre dalla parte delle nostre imprese, pilastro fondamentale della nostra sovranità alimentare”. Lo dichiara in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Un risultato ottenuto grazie al governo Meloni e al lavoro del ministro Lollobrigida, che in un momento in cui “produrre di più e meglio” è sempre più fondamentale consentirà ai nostri agricoltori di non vedere crescere ulteriormente le loro spese e, di conseguenza, ai cittadini di non veder aumentare il costo degli alimenti sulla loro tavola. L’agricoltura italiana esce ancora una volta vincente, grazie all’attenzione e all’impegno del Governo”. Così il senatore di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Luca De Carlo.