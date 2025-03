Agricoltura: successo evento è segnale settore forte

“I numeri straordinari di ‘Agricoltura È’ confermano il ruolo centrale di un settore dinamico, tornato a essere traino per l’Italia grazie alle politiche del governo Meloni. In soli tre giorni, con oltre 100.000 visitatori e più di 12.000 studenti coinvolti, questa manifestazione ha dimostrato come l’agricoltura non sia solo produzione di qualità, ma anche cultura, innovazione, sostenibilità e coesione sociale. Il grande interesse delle istituzioni, con la partecipazione di numerosi ministri e rappresentanti di categoria, è la conferma di un’azione di governo concreta e condivisa. Il lavoro del ministro Lollobrigida ha portato a un evento che ha saputo valorizzare la nostra tradizione agricola e proiettarla nel futuro con le migliori tecnologie e competenze. Il successo di questa edizione è un segnale chiaro: l’agricoltura italiana è forte e pronta a raccogliere le sfide globali con concretezza e orgoglio”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.