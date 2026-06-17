Agricoltura: un miliardo per investimenti, comparto torna centrale

“Oggi la commissione Agricoltura della Camera ha approvato il Coltivaitalia, un provvedimento che garantisce oltre un miliardo di euro di investimenti in Agricoltura. Ringrazio il presidente Carloni e i componenti per il loro lavoro su una legge davvero importante per il settore primario. Il Parlamento ha svolto il lavoro di approfondimento necessario al fine di garantire l’efficacia di un provvedimento che, per importanza, non si vedeva in Italia dalla legge Quadrifoglio del ‘77.
Il ColtivaItalia rafforzerà settori che possono esprimere grandi potenzialità e che si inseriscono nel piano di investimenti in agricoltura del governo Meloni che ad oggi raggiunge i 16,8 miliardi di euro. Secondo le stime della The European House Ambrosetti genereranno un impatto che raggiunge i 248 miliardi di euro nel lungo periodo creando benefici per tutto il sistema Italia. Avevamo promesso di riportare l’agricoltura al centro della politica nazionale e lo stiamo facendo”. Lo dichiara il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.
“Annunciamo con entusiasmo la conclusione dell’esame degli emendamenti al provvedimento ColtivaItalia in Commissione Agricoltura. Un lavoro lungo, approfondito e meticoloso su quello che può essere considerato uno dei più importanti interventi legislativi per il settore agricolo degli ultimi decenni. Grazie alla visione del Governo Meloni e all’impegno del ministro Francesco Lollobrigida, questo provvedimento, atteso da tutto il mondo agricolo nazionale, metterà a disposizione dell’agricoltura italiana risorse per oltre 1 miliardo e 100 milioni di euro, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese, sostenere le produzioni strategiche e garantire nuove opportunità di crescita alle filiere.
La conclusione dell’esame in Commissione consentirà a brevissimo l’incardinamento del testo nell’Aula della Camera dei Deputati per poi proseguire il proprio iter al Senato della Repubblica. L’obiettivo è approvare definitivamente il provvedimento ben prima della legge di bilancio, rendendolo pienamente operativo a partire dal 2027. I fatti smentiscono inoltre tutte le ricostruzioni allarmistiche diffuse dalle opposizioni nelle scorse settimane, che avevano alimentato dubbi sulla copertura finanziaria della misura. Il ColtivaItalia rappresenta una risposta concreta alle esigenze del mondo agricolo e sarà ricordato come uno dei provvedimenti più significativi nella storia recente dell’agricoltura italiana”, afferma Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Agricoltura.