Agricoltura: un miliardo per investimenti, comparto torna centrale

“Oggi la commissione Agricoltura della Camera ha approvato il Coltivaitalia, un provvedimento che garantisce oltre un miliardo di euro di investimenti in Agricoltura. Ringrazio il presidente Carloni e i componenti per il loro lavoro su una legge davvero importante per il settore primario. Il Parlamento ha svolto il lavoro di approfondimento necessario al fine di garantire l’efficacia di un provvedimento che, per importanza, non si vedeva in Italia dalla legge Quadrifoglio del ‘77.

Il ColtivaItalia rafforzerà settori che possono esprimere grandi potenzialità e che si inseriscono nel piano di investimenti in agricoltura del governo Meloni che ad oggi raggiunge i 16,8 miliardi di euro. Secondo le stime della The European House Ambrosetti genereranno un impatto che raggiunge i 248 miliardi di euro nel lungo periodo creando benefici per tutto il sistema Italia. Avevamo promesso di riportare l’agricoltura al centro della politica nazionale e lo stiamo facendo”. Lo dichiara il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.