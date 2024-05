Agroalimentare: controlli vero valore aggiunto per la tutela del comparto

“Proteggere la qualità dei nostri prodotti e, di conseguenza, la sicurezza alimentare dei consumatori è l’unico modo per garantire un futuro più sereno al comparto, ai produttori e alle famiglie e tutelare le eccellenze del made in Italy. Grazie al ministro dell’Agricoltura, delle Foreste e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, che ha scelto di puntare su controlli seri e serrati rispetto al settore agroalimentare, vera garanzia di qualità, come ha ribadito oggi durante il question time alla Camera: 171mila controlli in Italia nel 2023 e una Cabina di Regia dedicata anticipano la volontà di una riforma del codice doganale europeo per garantire verifiche all’altezza di quelle italiane anche rispetto alle merci che accedono all’Unione europea. Un sistema efficiente che garantisca sicurezza, qualità e benessere per chi acquista italiano”.

Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, componente della Commissione Agricoltura alla Camera.