Agroalimentare: export record a 70 miliardi

“I dati diffusi oggi dall’Istat sul commercio con l’estero confermano il ruolo trainante del settore agroalimentare italiano. Nel 2024 le esportazioni hanno registrato un incremento di quasi il 7,9% per i prodotti alimentari, mentre per i prodotti agricoli la crescita è del 5,1%, avvicinandoci alla soglia complessiva dei 70 miliardi di euro di export. Un risultato che testimonia la qualità e la competitività delle nostre produzioni, riconosciute e apprezzate in tutto il mondo”.

Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sottolinea come il dato sia frutto del lavoro quotidiano del sistema imprenditoriale italiano, che continua a investire in innovazione e sostenibilità facendosi trovare pronto alle esigenze dei mercati internazionali, senza mai rinunciare alla tradizione e all’identità. “A loro va il nostro ringraziamento – afferma il ministro – perché con il loro impegno quotidiano rappresentano l’ossatura del nostro sistema agroalimentare e contribuiscono a rendere l’Italia un punto di riferimento a livello globale”.

Tra i prodotti che hanno trainato la crescita delle esportazioni figura l’olio d’oliva, che nell’ultimo anno ha segnato un incremento straordinario del 42,6%, confermandosi tra i prodotti simbolo del Made in Italy nel mondo.

“Questo risultato dimostra come la qualità e la tipicità dei nostri prodotti rappresentino un valore aggiunto imprescindibile sui mercati internazionali”, ha commentato il ministro. “La crescita costante delle esportazioni dimostra che il made in Italy agroalimentare è sempre più sinonimo di eccellenza. Il governo Meloni lavora con determinazione per rafforzare ulteriormente questa traiettoria, tutelando i nostri produttori, contrastando le contraffazioni e promuovendo la qualità certificata dei nostri prodotti. Fare sistema e indossare la maglia azzurra significa lavorare insieme, istituzioni e imprese, per aprire nuove opportunità commerciali e difendere gli interessi della nostra Nazione. Il successo del settore agroalimentare si traduce in crescita economica e occupazione per l’intero sistema Italia. Continueremo a mettere in campo ogni azione utile per sostenere chi ogni giorno contribuisce a questo straordinario risultato”.