Agroalimentare: legge su pane tutela produzione e vendita

“Dopo 4 anni approviamo una legge innovativa di cui sono molto orgoglioso. Con tanta fatica siamo riusciti ad avere una legge sul pane, perché era necessario disciplinare una materia così importante per gli italiani. È fondamentale avere una legislazione che tuteli i panificatori, riconosca il valore straordinario, anche culturale, che il pane ha in Italia.
Il pane è alla base della nostra civiltà, punto di riferimento della nostra rinomata cucina. Con questo ddl viene disciplinato finalmente cos’è il pane fresco, il pane made in Italy a tutela e garanzia non solo dei consumatori, ma anche dei tanti straordinari operatori che hanno continuato a perpetrare questa tradizione seppur con un’innovazione che necessita, appunto, di strumenti innovativi. Lo spirito di questa legge è creare una normativa moderna con gli strumenti tipici di un mondo che è cambiato”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura.
“L’approvazione al Senato di questo provvedimento rappresenta molto più di un passaggio legislativo: è un atto di rispetto verso la nostra storia, verso il lavoro di migliaia di artigiani e verso un simbolo profondo della nostra identità nazionale come il pane. Come relatrice, ho avuto l’onore di accompagnare questo testo lungo un percorso serio, approfondito e condiviso, fatto di ascolto e confronto con tutti gli attori della filiera. Un lavoro che affonda le sue radici già nella scorsa legislatura e che oggi trova una sintesi importante in Aula. Desidero rivolgere un ringraziamento sentito al Presidente della Commissione, il senatore Luca De Carlo, primo firmatario del provvedimento, per la visione lungimirante e la non comune capacità di tessere, con equilibrio e autorevolezza, un percorso legislativo complesso.
Questo disegno di legge restituisce centralità al pane come espressione di qualità, trasparenza e cultura. Tutela il pane fresco, valorizza le produzioni tradizionali e rafforza il legame tra filiera produttiva e identità dei territori, offrendo al contempo maggiori garanzie ai consumatori. Ma soprattutto, questo provvedimento riconosce dignità a un mestiere antico e fondamentale: quello di chi, ogni giorno, con sacrificio e dedizione, tiene accesi i forni e vive il proprio lavoro come servizio alla comunità. È un segnale chiaro che con serietà e visione, si riesce a dare risposte concrete al Paese. Confido che il percorso parlamentare prosegua con determinazione affinché questo testo diventi presto legge dello Stato”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Anna Maria Fallucchi, componente della commissione Agricoltura.