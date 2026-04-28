Agroalimentare: legge su pane tutela produzione e vendita

“Dopo 4 anni approviamo una legge innovativa di cui sono molto orgoglioso. Con tanta fatica siamo riusciti ad avere una legge sul pane, perché era necessario disciplinare una materia così importante per gli italiani. È fondamentale avere una legislazione che tuteli i panificatori, riconosca il valore straordinario, anche culturale, che il pane ha in Italia.

Il pane è alla base della nostra civiltà, punto di riferimento della nostra rinomata cucina. Con questo ddl viene disciplinato finalmente cos’è il pane fresco, il pane made in Italy a tutela e garanzia non solo dei consumatori, ma anche dei tanti straordinari operatori che hanno continuato a perpetrare questa tradizione seppur con un’innovazione che necessita, appunto, di strumenti innovativi. Lo spirito di questa legge è creare una normativa moderna con gli strumenti tipici di un mondo che è cambiato”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura.