Agroalimentare: legge sul pane tutela qualità e filiera italiana

“Con l’approvazione in nona commissione compiamo un primo passo importante verso una legge attesa, concreta e profondamente identitaria come quella sul pane. Parliamo di un prodotto simbolo della nostra cultura, della nostra storia e del nostro sistema agroalimentare, che meritava finalmente una cornice normativa chiara, moderna e coerente con il diritto europeo. Il lavoro svolto in commissione è stato serio e approfondito. Gli emendamenti approvati – anche alla luce delle interlocuzioni con la Commissione europea e delle valutazioni tecniche del Mef – rafforzano il testo, garantendo qualità, trasparenza e tutela per i consumatori.

Quale relatrice, sono particolarmente soddisfatta del risultato raggiunto: abbiamo costruito un provvedimento equilibrato, che valorizza il pane fresco, le produzioni tradizionali e le nostre eccellenze, sostenendo al contempo l’intera filiera, dai produttori ai panificatori. Una legge che parla di identità, ma anche di economia reale. Dietro il pane ci sono imprese, lavoro, territori, comunità. E c’è un’Italia che vuole continuare a produrre qualità, difendendo le proprie tradizioni senza rinunciare all’innovazione.

Fratelli d’Italia ha creduto fortemente in questo provvedimento, accompagnandolo con responsabilità e visione. Ringrazio il presidente Luca De Carlo, primo firmatario del ddl, per la inesauribile determinazione e il lavoro svolto, così come tutti i colleghi della Commissione. Ora è fondamentale portare rapidamente il testo in Aula per completare l’iter e dare al Paese una legge che riconosce il valore di uno dei suoi prodotti più rappresentativi.Difendere il pane italiano significa difendere un pezzo della nostra identità nazionale. E noi continueremo a farlo con serietà e concretezza”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Anna Maria Fallucchi.

“Dopo il passaggio di oggi, la palla passa alla commissione Bilancio prima di un ulteriore, ultima verifica da parte della nostra Commissione; il provvedimento approderà così in aula per la metà di aprile. Un risultato che non può che darmi grande soddisfazione: lavoro su questo disegno di legge da tre anni e mezzo, è il frutto di grande impegno che disciplinerà e modernizzerà la normativa ormai datata su un prodotto tipico, storico e d’eccellenza della nostra Nazione”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, presidente della commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare.