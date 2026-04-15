Agroalimentare: nuove pene per le frodi, legge tutela imprese e consumatori

“Oggi il Parlamento ha approvato la nostra proposta di legge a difesa e a tutela del patrimonio agroalimentare italiano. Non c’era modo migliore per ricordare la giornata del Made in Italy. Questa legge ci permette di migliorare la trasparenza, tutelare al meglio la salute dei cittadini e combattere i reati nell’agroalimentare, non solo con sanzioni aumentate e commisurate ai rischi, ma anche mettendo in condizione le nostre forze dell’ordine di fare ancora meglio il loro lavoro.

Questa legge giaceva nei cassetti da oltre dieci anni e nessuno aveva mai avuto il coraggio di farla diventare un provvedimento. Noi lo abbiamo avuto, raccogliendo i suggerimenti del mondo associativo e delle forze dell’ordine. Introduciamo nuovi reati, l’aggravante di agropirateria e sanzioni proporzionali alle dimensioni del fatturato delle imprese, affinché siano un vero deterrente. Abbiamo inoltre istituzionalizzato la cabina di regia per un efficientamento dei sistemi di controllo ed evitare sovrapposizioni. Difendere il nostro sistema agroalimentare è fondamentale, è la difesa del Made in Italy che nel mondo è simbolo di ciò che è buono e di qualità”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida

“Il provvedimento sui reati agroalimentari nasce dalla necessità di contrastare fenomeni sempre più strutturati come agromafie e agropirateria, che oggi muovono oltre 16 miliardi di euro e operano con strumenti tecnologici avanzati su scala globale. A fronte di questa evoluzione, l’attuale quadro normativo si è rivelato inadeguato e le sanzioni previste, come nel caso della frode in commercio, risultano spesso troppo deboli rispetto ai profitti illeciti. Da qui l’esigenza di un intervento strutturale, avviato già nel 2015 e oggi finalmente realizzato grazie al governo guidato da Giorgia Meloni e al ministro Francesco Lollobrigida.

La riforma tutela quindi imprese e consumatori, garantendo qualità, sicurezza e autenticità dei prodotti. Un passo decisivo per rafforzare il sistema agroalimentare italiano e il suo prestigio nel mondo”, afferma Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Agricoltura.