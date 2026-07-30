Al via “Bar Italia”: politica in tour nelle località turistiche

I protagonisti della politica nazionale incontrano i cittadini per parlare di attualità e dei temi più caldi della stagione. Prende il via “Bar Italia”, un tour ideato da Fratelli d’Italia, che come ogni anno sarà impegnato con eventi per tutta l’estate. Il nuovo format è mirato a portare il dibattito politico in alcune delle località turistiche più rinomate dello Stivale.

Si inizia domani, venerdì 31 luglio alle ore 15 a Latina (Bar Bocachica, piazza dei Navigatori 16) con un incontro con Andrea Abodi, in tema di politiche giovanili, voto ai fuorisede e sport.

“La destra d’estate non va in vacanza. Non serviamo chiacchiere, ma fatti”, si legge sulla locandina dell’iniziativa. Il contesto prescelto sarà il luogo delle chiacchiere per eccellenza: il bar. Il commento sulle notizie di giornata, il focus su un tema prescelto per ogni tappa e un divertente momento per le domande senza filtri del pubblico, che saranno estratte a sorte.

E il bar diventa anche podcast: tutti gli eventi saranno trasmessi sul canale YouTube di Fratelli d’Italia.

Fra le tappe già fissate il tour di “Bar Italia” prosegue il 7 agosto a Sorrento sul tema della sicurezza con Matteo Piantedosi, il 10 agosto sul turismo a Torri del Benaco (Garda) con Gianmarco Mazzi, il 13 agosto su energia e nucleare a Taormina con Adolfo Urso, il 17 agosto sull’immigrazione a Lampedusa con Wanda Ferro, il 20 agosto su agricoltura e agroalimentare a San Benedetto del Tronto con Francesco Lollobrigida, il 24 agosto su salute e covid a Cesena con Galeazzo Bignami, il 27 agosto su economia e taglio delle tasse a Maratea con Marco Osnato. A “Bar Italia” interverranno anche, tra gli altri, Ignazio La Russa, Arianna Meloni, Giovanni Donzelli, Lucio Malan, Francesco Filini, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Fabio Rampelli: la loro presenza sarà annunciata nei prossimi giorni.