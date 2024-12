Alba: minacce subite dalla sede FdI grave atto intimidatorio

“Esprimo la mia solidarietà ai membri di Fratelli d’Italia di Alba per il gravissimo e vile atto vandalico subito la scorsa notte alla propria sede. Gli insulti e le minacce trovate scritte sui muri certificano e ribadiscono il clima di odio che si sta abbattendo contro Fratelli d’Italia e i suoi militanti, alimentato da quella stessa politica che nelle piazze urla al liberticidio mentre fa finta di non notare questi gesti intimidatori contro i propri avversari politici. Fratelli d’Italia non si farà ostacolare da queste azioni antidemocratiche e procederà spedito nelle sue azioni di Governo, certo del mandato popolare, l’unico nei confronti dei quali siamo tenuti a rispondere”. È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia.

“Vi è in tutta evidenza una recrudescenza di atti violenti contro il nostro partito, frutto anche di un clima in cui si parla di pericoli per la democrazia, mentre poi nelle piazze c’è chi compie gravi violenze di ogni tipo e soprattutto contro le forze dell’ordine. L’unica cosa che mi sento di dire è che atti simili non ci spaventano e non freneranno la nostra azione politica in difesa dell’interesse degli italiani e del mandato espresso nelle elezioni”, afferma il presidente di Fratelli d’Italia in Senato, Lucio Malan.