Albania: da Magi sceneggiata da anti italiano e analfabeta democrazia

“Magi ha avuto un comportamento irresponsabile e inadeguato per il ruolo di parlamentare che ricopre. Manifestare all’estero contro il proprio Presidente del Consiglio impegnato in un confronto istituzionale è un gesto anti italiano e da analfabeti della democrazia: una sceneggiata inqualificabile. Capiamo lo sconforto che provano per i sondaggi e la soglia di sbarramento: ci siamo passati anche noi, ma non per questo abbiamo mai anche soltanto immaginato di danneggiare l’Italia all’estero per salvare la propria poltrona”.

Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.