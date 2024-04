Alcool: Italia deposita parere contro norma belga per alert su pubblicità

“Come annunciato, l’Italia ha oggi formalmente emesso un parere circostanziato contro il provvedimento del Belgio per imporre avvertenze sanitarie su tutte le pubblicità di bevande alcoliche”. Lo annuncia il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Pur sostenendo con forza la promozione di un consumo responsabile e riconoscendo la necessità di tutelare i minori, riteniamo che il decreto belga presenti significative lacune. Non è chiaro il contenuto del futuro messaggio informativo sanitario, né è definita adeguatamente la portata del termine ‘pubblicità’, creando potenziali barriere alla libera circolazione delle merci e mettendo in uno stato di incertezza gli operatori del settore. Si tratta di criticità che richiedono chiarimenti per non ostacolare il mercato interno e l’efficacia della normativa dell’Unione europea”, evidenzia il ministro.

“Con questo parere, il governo Meloni ribadisce con i fatti la propria vicinanza e la propria attenzione a tutto il settore vitivinicolo e dimostra di fare l’interesse di tutti quelli che credono in un’Europa che rispetta le regole e che non utilizza le leggi del singolo Stato per danneggiare gli altri Stati dell’Unione”, conclude Lollobrigida.