Alluvioni: da governo Meloni sostegno concreto ai territori

“Con questo dl il governo Meloni dà una risposta concreta, tempestiva e strutturale alle emergenze che hanno colpito duramente Emilia-Romagna, Toscana, Marche e l’area dei Campi Flegrei. Il provvedimento va oltre l’emergenza e guarda al futuro, aggiornando la disciplina sulla ricostruzione, introducendo un piano straordinario per la riduzione del rischio idrogeologico e potenziando la governance commissariale. Misure anche per la Toscana, una delle regioni colpite, dove troppo spesso la prevenzione è mancata. Le risorse in passato c’erano, ma sono rimaste ferme. Oggi finalmente si cambia passo, anche grazie a strumenti come le contabilità speciali, l’esenzione IMU fino al 2026 e il credito d’imposta. Un decreto che immette nuove e importanti risorse in campo.

Ben un miliardo destinato per il programma di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, 100 Milioni per gli interventi di ricostruzione pubblica, 30 Milioni per le spese di potenziamento del personale finalizzate all’attuazione del programma di riduzione del rischio. Ringrazio il Governo e il ministro Musumeci per aver dato prova di serietà, concretezza e alto senso dello Stato. Il decreto è un atto di responsabilità verso i cittadini colpiti e un impegno reale per una ricostruzione vera. Ora tocca anche agli enti locali collaborare senza polemiche e impiegare le risorse disponibili”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, relatore in aula sul dl Alluvioni, annunciando il voto favorevole del gruppo.

“Sono davvero soddisfatto che la Camera abbia approvato in via definitiva il dl Alluvioni. Si tratta di una risposta concreta e pragmatica alle esigenze di innumerevoli cittadini e lavoratori che hanno dovuto affrontare il dramma delle alluvioni che si sono abbattute in Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Desta sconcerto il voto contrario del Pd al provvedimento. Quando si tratta di fare retorica la sinistra è davvero imbattibile, mentre quando bisogna fare i fatti, e la differenza, si conferma, ancora una volta, inaffidabile e lontana dalle reali esigenze delle persone. Speravo in un voto bipartisan, dando un segnale di unità alla cittadinanza almeno su questioni così importanti che impattano sulla vita concreta delle persone, e invece il Pd ha dimostrato di tenere di più a interessi di bottega che alla Nazione”, aggiunge Stefano Benvenuti Gostoli, deputato marchigiano di Fratelli d’Italia, relatore del dl Alluvioni.

“Il dl Campi Flegrei approvato oggi alla Camera è una risposta rapida e convincente alle emergenze che hanno colpito i territori di Emilia Romagna, Toscana, Marche e l’area dei Campi Flegrei. Il Pd, non si sa bene animato da quale livore politico, ha votato contro questo provvedimento che gli abitanti delle zone colpite dalle alluvioni aspettavano con ansia ma evidentemente, dalle parti del Nazareno, si è capaci a chiacchiere di manifestare solidarietà e poi, quando si arriva al dunque, si fa tutto il contrario”, conclude il senatore di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale FdI in Emilia Romagna.