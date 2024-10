Alluvioni: grazie a governo Meloni aiuti a territori colpiti

“Accolgo con grande soddisfazione l’approvazione da parte dell’Unione Europea della richiesta presentata dal governo italiano per un contributo straordinario di 447 milioni di euro a favore delle zone alluvionate di Emilia-Romagna e Toscana. Questo risultato dimostra l’efficacia del lavoro costante e concreto portato avanti da Fratelli d’Italia, che non ha mai smesso di ascoltare le esigenze dei cittadini colpiti da questa drammatica calamità naturale. Mentre alcuni preferiscono polemizzare, noi di Fratelli d’Italia ci siamo impegnati sin da subito per garantire un aiuto tangibile ai territori devastati dalle alluvioni. Questi fondi rappresentano un passo fondamentale per la ricostruzione e il ritorno alla normalità. Con il nostro governo, nessuno resterà solo”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.

“Buone notizie per gli agricoltori colpiti dall’ondata di maltempo che ha martoriato l’Emilia-Romagna, le Marche e Toscana. Dalla Commissione europea, infatti, arriva l’ok a un sostegno pari a un miliardo di euro per gli agricoltori colpiti da alluvioni e frane nelle regioni interessate, fondi che si sommano a quelli già stanziati dal governo italiano. Grazie all’efficace lavoro del governo Meloni e del ministro Lollobrigida la richiesta di aiuti a un settore che tanto ha subito, in termini di perdita, dall’emergenza maltempo che si è abbattuta negli ultimi anni sulla nostra Nazione. Che il comparto agricolo sia centrale per Fratelli d’Italia lo dimostrano i fatti: siamo riusciti a farci ascoltare per sostenere i nostri agricoltori”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia Cristina Almici, componente della commissione Agricoltura.