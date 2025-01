Almasri: avviso garanzia a Meloni esempio di giustizia politicizzata

“Siamo dinanzi all’ennesimo esempio di giustizia politicizzata che punta a colpire il governo Meloni. L’avviso di garanzia al presidente Meloni, ai ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario Mantovano per la vicenda Almasri conferma che la riforma della giustizia è più necessaria che mai. Già la tempistica del mandato di arresto del generale libico aveva mostrato che il vero obiettivo era attaccare il governo Meloni, e questo avviso di garanzia adesso ne è la conferma. Una strana alleanza tra la sinistra da sempre anti-italiana e un pezzo della magistratura, politicizzata, che per via giudiziaria cerca di fare opposizione a un governo che continua a crescere nel consenso tra gli italiani. A Giorgia Meloni, al sottosegretario Mantovano e ai ministri Nordio e Piantedosi la solidarietà di tutti i senatori di Fratelli d’Italia, nella convinzione che come sempre non saranno queste trappole giudiziarie a farci deviare dall’impegno preso con gli italiani: cambiare l’Italia”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Giorgia Meloni non è ricattabile. È evidente a tutti gli italiani come la vicenda ‘Almasri’ sia un pretesto utilizzato da parte di alcuni magistrati politicizzati per intimidire chi sta portando avanti le riforme che gli italiani chiedono da tempo. Proseguiremo, a maggior ragione, con la riforma della giustizia che si rende ancor più necessaria. Solidarietà al presidente del Consiglio Meloni e ai ministri Nordio e Piantedosi”, aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami.