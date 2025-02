Almasri: informativa ministri dimostra azione governo nell’interesse nazionale

“I ministri Nordio e Piantedosi oggi non si sono limitati a chiarire come si sono svolti i fatti, ma hanno dimostrato come il governo Meloni abbia agito nell’esclusivo interesse degli italiani. Dispiace, invece, constatare come per le opposizioni questa sia stata l’ennesima occasione per delegittimare il governo e per condurre una vera e propria campagna di mistificazione, collegando la vicenda Almasri al tema dell’immigrazione. Il ministro Nordio è stato chiarissimo: non esiste alcun collegamento. Il Pd farebbe bene a guardare in casa propria, visto che negli atti dell’arresto del loro tesoriere in Campania il tema immigrazione compare con ben evidenza. Nonostante il maldestro disegno delle sinistre, il governo Meloni andrà avanti, lavorando come ha fatto fino ad oggi per il bene dell’Italia e degli italiani”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.