Amsterdam: fatti da condannare, inquietante clima antisemitismo

“Quanto accaduto ad Amsterdam è il frutto di un inaccettabile clima di antisemitismo che si sta diffondendo nel cuore dell’Europa. Sono fatti che meritano una ferma e incondizionata condanna, ma che sono anche un monito all’Europa, che ha smarrito la sua memoria e ha perduto la sicurezza nelle sue città anche a causa di una politica ultradecennale di frontiere aperte all’immigrazione illegale”. Lo dichiara in una nota l’eurodeputato di FdI-Ecr, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo.

“I fatti di Amsterdam con l’aggressione ai tifosi israeliani, rappresentano un episodio inquietante e di grande preoccupazione, che va condannato e non deve essere sottovalutato. Un ennesimo segnale di un clima di odio e di antisemitismo, in cui la difficile situazione in Medio Oriente viene presa a pretesto per scatenare violenza, odio e aggressione nei più diversi contesti mentre la parola deve essere sempre lasciata alla diplomazia e al pacifico confronto”, aggiunge l’eurodeputato di FdI-Ecr, Elena Donazzan, componente della delegazione per le relazioni con Israele del Parlamento europeo.