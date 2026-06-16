Anarchici: arrestati sabotatori treni, Stato non si fa intimidire

“L’operazione coordinata dalla Procura di Roma e condotta dalla Polizia di Stato rappresenta un risultato importante sul fronte della sicurezza nazionale e della prevenzione contro ogni forma di eversione e terrorismo. A nome di Fratelli d’Italia esprimo apprezzamento per il lavoro degli investigatori e condivido la soddisfazione del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini: il tempo è stato davvero galantuomo e sta facendo giustizia dopo gli attacchi ricevuti da parte dell’opposizione e di testate editoriali, che per l’ennesima volta hanno sollevato strumentali quanto false polemiche con l’unico intento di attaccare il governo Meloni.

Come sempre la sinistra conferma di essere dalla parte sbagliata. Gli atti di sabotaggio e le azioni violente contro infrastrutture strategiche non possono trovare alcuna giustificazione politica o ideologica: vanno condannati con fermezza e senza esitazioni. Rivolgiamo un invito a tutte le forze politiche affinché esprimano una condanna netta e inequivocabile nei confronti di ogni forma di terrorismo e di chi tenta di minare l’ordine democratico attraverso la violenza. Non possono esistere ambiguità né silenzi verso chi vuole colpire lo Stato e le istituzioni attraverso modalità operative tipiche dell’anarco-insurrezionalismo”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla camera dei deputati, Galeazzo Bignami.