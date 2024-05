Anci: riunione enti locali centrodestra in vista dei congressi

“I responsabili nazionali enti locali dei partiti di centrodestra – Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati e Udc – si sono riuniti questa mattina a Roma. All’ordine del giorno le questioni riguardanti il mondo delle autonomie locali: il superamento della legge Delrio, che ha svuotato le province di competenze e funzioni lasciando inevasi i reali problemi di governo del territorio, il sistema elettorale nei comuni in cui è previsto il secondo turno e la ‘madre’ di tutte le riforme ovvero quella sul Testo Unico degli Enti Locali (Tuel).

Si è discusso anche dei temi associativi Anci, vista l’imminenza dei congressi regionali in cui verranno designati anche i delegati di quello nazionale di novembre in cui sarà eletto il nuovo presidente che sostituirà l’attuale, Antonio Decaro. All’incontro hanno preso parte Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila e responsabile dipartimento coordinamento autonomie locali di Fratelli d’Italia; Stefano Locatelli, responsabile federale enti locali Lega; Maurizio Gasparri, responsabile enti locali per Forza Italia; Pino Bicchielli, per Noi moderati; Antonio Saccone, per Udc; Alessandro Tomasi (FdI), presidente facente funzioni del consiglio nazionale Anci, e Roberto Pella (Fi), vicepresidente vicario dell’Associazione”.

Lo comunicano in una nota congiunta i partiti del centrodestra Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati e Udc.