Animali: tutela penale è rivoluzione normativa e culturale

“Fratelli d’Italia voterà a favore di questo provvedimento, un complesso di norme richiesto a gran voce dalla società civile per riconoscere gli animali non come oggetto di affezione ma come soggetti di diritto. Un primo passo che consegna dignità agli esseri viventi che condividono con noi questo palcoscenico di vita e che tutti abbiamo il dovere di rispettare. Se il grado di civiltà di un popolo si misura su come vengono trattati gli animali, dobbiamo chiederci che civiltà stiamo costruendo e se vogliamo una società in cui l’uomo prevarichi gli altri esseri viventi.

Un mondo il cui il delirio di onnipotenza diventa lo strumento per sottomettere gli altri e dove la crudeltà è il normale modo di agire su essi. Noi crediamo che non debba essere così e che la dignità di un essere vivente debba essere riconosciuta dalle leggi. Motivo per cui quello di oggi è un passo importantissimo, perché la modifica significativa del codice penale vuol dire garantire finalmente giustizia per gli animali”. Lo dichiara, durante la dichiarazione di voto al ddl diritti Animali, la senatrice Cinzia Pellegrino.

“Questo disegno di legge rappresenta una vera e propria rivoluzione normativa e culturale che mette al centro, per la prima volta, la tutela penale degli animali. Un testo che arriva dalla Camera dove è stato approvato con grande condivisione e con il quale vengono anche inasprite le pene pecuniarie per chi commette reati contro gli animali, anche per chi è in età minorile. Molto è stato fatto con questo provvedimento però molto bisognerà ancora fare, con il sempre maggiore coinvolgimento di esperti e associazioni”, afferma in aula la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.