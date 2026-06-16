Antimafia: contrasto devianza giovanile priorità del governo

“L’audizione in Commissione Antimafia del prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha permesso di delineare il quadro preoccupante del fenomeno della devianza giovanile e del coinvolgimento sempre più frequente di minori, anche infraquattordicenni, in episodi di criminalità grave. Lo testimoniano i dati forniti dal prefetto relativi ai reati più gravi: tra il 2024 e il 2025 i minori arrestati per omicidio sono passati da 2 a 8, di cui 6 in contesti mafiosi, mentre gli arresti per tentato omicidio sono aumentati da 14 a 17, con 13 episodi riconducibili alla criminalità organizzata. A preoccupare è pure il sempre maggiore reclutamento dei minori, favorito dalle diffuse sacche di degrado presenti sul territorio.

Nel suo intervento, inoltre, il prefetto Di Bari ha evidenziato come i social network incidano significativamente sui processi di riconoscimento e affermazione all’interno delle baby gang, dove ragazzi sempre più giovani cercano consenso e legittimazione attraverso modelli improntati alla violenza e all’ostentazione della forza. Proprio i social favorirebbero il diffondersi di una cultura criminale che, purtroppo, vede proprio nei giovani i principali destinatari.

Non a caso grazie all’intervento della Commissione presieduta da Colosimo sono stati varati importanti protocolli relativi a Tik Tok, alfine di contrastare l’uso dei social da parte delle organizzazioni malavitose, e frenare così il reclutamento dei giovani attraverso questa piattaforma. In questo contesto però non si può non rilevare positivamente l’impatto delle misure varate con il decreto Caivano nel contrasto del fenomeno della devianza giovanile e del reclutamento delle fasce più giovani.

Non a caso lo stesso prefetto nel suo intervento ha evidenziato come sia necessario affiancare alle misure di contrasto un forte investimento in prevenzione, inclusione sociale e percorsi educativi. Infatti, la riqualificazione del territorio e la lotta al degrado rappresentano un passaggio fondamentale di cui il governo Meloni è ben consapevole e che ha posto tra le priorità nella sua azione di contrasto alla malavita”. Lo dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia della Commissione Antimafia.